Nagore Robles y Antonio David Flores se enfrentaron hace cinco años por Rocío Carrasco: "Voy a explotar"

Sin embargo, en 2016, la cosa se torció entre ellos y ambos protagonizaron un tenso encontronazo en el programa del amor. El motivo no fue otro que la relación de amistad que había entre la asesora y Rocío Carrasco, algo que no sentó nada bien a Antonio David.

A pocos días del evento del año 2016, la boda entre Fidel Albiac y Rocío Carrasco, Nagore Robles quiso mandar un mensaje muy cariñoso a la pareja desde el plató de ‘MyHyV’. Unas palabras que no gustaron nada a Antonio David Flores y que le hicieron estallar contra ella.

Después de aquellas palabras, Antonio David Flores advirtió de que iba “a explotar” e hizo una pregunta muy comprometida a su compañera: “¿Quién te cae mejor, ella o yo?”, le dijo. A lo que Nagore Robles respondió: “No me hagas elegir, porque se puede tener cariño a dos personas”.

Antonio David estaba bastante picado con la amistad que había nacido entre ellas y no dudó en lanzar un dardo a su compañera en ‘MyHyV’: “¿Pero qué cariño le has podido coger, si la conoces de hace tres días?” A lo que ella respondió: “Pues en tres días me ha conquistado”.