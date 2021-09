"Ella tenía mucho carácter y antes de dejarlo ella muy dura conmigo por la falta de información", explica la DJ. Afirma que ahora no tienen relación : "Desde que se fue mi amiga Pipi, que era nuestro nexo de unión, Nagore y yo no hemos vuelto a tener esa amistad". Sofía cuenta los motivos : "Han pasado algunas cosillas entre nosotras que desconozco algunas, otras las puedo intuir". Y asegura que tiene un buen recuerdo de Nagore: "Yo siempre voy a guardar en mi corazón un lugar maravilloso porque me hizo muy feliz y, evidentemente, ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo. Y aunque explica que "tiene sus cosas", tiene claro que "jamás" dirá "nada malo de Nagore aunque pueda pensar que algunos momentos yo no tenía la culpa de todo".

Además, la concursante ha relatado cómo vivió la rehabilitación: "Yo no sabía a lo que me enfrentaba, cuando la empiezo no sabia a lo que me enfrentaba, yo no sabía que eso era dejar la droga para toda la vida". Y cómo ha sido su vida tras esto: "Me recupero y descubro una nueva vida en la que empiezo a ser feliz de manera real. empiezo a valorar un montón de cosas". Sofía ha terminado explicando que su fe ha sido importante para ella: "Lo que me da es un encuentro conmigo y con Dios, es lo más grande que me pasa en estos últimos años". Tras abrirse en canal, Sofía Cristo ha recibido el aplauso del público y el reconocimiento de Carlos Sobera: "Me quito el sombrero".