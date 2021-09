En aquella experiencia, vimos a una Raquel Mosquera muy emocionada que hablaba entre lágrimas de su marido fallecido, Pedro Carrasco, y que no se cerraba a tener un reencuentro con la hija de este, con la que llevaba tiempo sin hablarse.

La ahora colaboradora de ‘Viva la vida’ no pudo contener su emoción ni controlar sus lágrimas aquella noche de septiembre de 2011. Fue empezar a ver fotografías de Pedro Carrasco en las paredes de ‘La Caja Deluxe’ y empezó a llorar a mares.

Pedro Carrasco solía llamarla cada día por teléfono varias veces y aquella mañana gris no lo hizo, algo que le extrañó muchísimo a Raquel Mosquera, que no dudó en coger el coche para ver qué había ocurrido, ya que su intuición le decía que pasaba algo.

“Eres la persona que ha sido más importante en mi vida, sé que has estado muy enamorado de mí y así me lo hacías ver cada día. Tengo fe en que algún día nos encontraremos y que, mientras tanto, eres un ángel que se ha ido para hacer cosas maravillosas”, dijo Raquel Mosquera.

No solo habló de Pedro Carrasco en ‘La Caja Deluxe’, ya que Raquel Mosquera aprovechó para hablar también de su nula relación con Rocío Carrasco tras la muerte de su padre: “La última vez que nos vimos fue cuando murió Rocío Jurado”, dijo.

“Para mí, Rocío era como una hermana pequeña. Hemos vivido momentos maravillosos (…) Ahora no tenemos relación, pero no es por mí (…) Me encantaría quedar con Rocío Carrasco, por mi parte nunca se ha roto la relación” aseguró aquella noche en ‘Sábado Deluxe’.