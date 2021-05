Como tenemos las emociones a flor de piel, en ‘Unplugged’ no hemos podido evitar ponernos nostálgicos y recordar otros reencuentros amorosos que tuvieron lugar en el reality más extremo de Telecinco. ¡Los sentimientos de las parejas estaban más magnificados que nunca!

La escena más pasional de Rosa Benito y Amador Mohedano

Si hablamos de reencuentros emotivos en las playas de Honduras, no podíamos olvidarnos del que tuvo lugar entre Rosa Benito y Amador Mohedano en el año 2011. Ella estaba participando en ‘Supervivientes’ y el hermano de Rocío Jurado viajó para darle una sorpresa.

Nada más verlo, la náufraga no pudo contener la emoción, se lanzó a sus brazos y ambos protagonizaron una escena histórica al caerse al suelo. Un momentazo en el que hubo tanta pasión que hasta la concursante terminó accidentada: “Me ha hecho sangre hasta en la boca. Si esta noche me coge, no veas”, dijo la Rosa Benito más romántica.