Beatriz Trapote y Víctor Janeiro no pueden estar más felices. El matrimonio, que se conoció hace catorce años delante de las cámaras de Telecinco, han sido padres por tercera vez y este miércoles daban la bienvenida al mundo a la pequeña Brenda.

Su historia de amor empezó en el año 2007 y desde entonces no han dejado de demostrar lo mucho que se quieren. En Telecinco hemos sido testigos de su complicidad en muchas ocasiones y ambos han protagonizado algunos momentos llenos de mucho amor.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote se conocieron en Telecinco

Él estaba dispuesto a hacer la mejor de sus faenas y no dudaba en lanzar algunas indirectas a la mujer con la que había tenido un flechazo. La química era evidente entre ellos y hasta la cámara que iba con Beatriz Trapote se dio cuenta: “Os estáis enamorando”, dijo.

Su amor ‘sobrevivió’ a la mayor de las distancias

No paraba de hablar de él con sus compañeros y en alguna ocasión no pudo evitar derrumbarse. Su momento más emotivo fue el día que recibió una sorpresa de Víctor Janeiro en la palapa y no pudo contener las lágrimas: “Le quiero muchísimo y le echo mucho de menos”, dijo llorando a mares.