Manuel se confesó como nunca con su tronista en 'MyHyV' en el año 2017

El participante de 'La isla de las tentaciones' habló de cómo fue su primer beso

El novio de Lucía 'LIDLT 3' contó cómo actuaría en caso de ser infiel a su pareja

Es la primera vez que el sevillano comete una infidelidad en televisión, pero no la primera que habla de ello. En 2017, Manuel se sinceró con su tronista y le confesó cómo actuaría si fuera desleal a una pareja. ¿Qué pensará Lucía de estas imágenes de hace cuatro años?

Manuel 'LIDLT 3' habló de infidelidades en 'MyHyV'

Manuel fue pretendiente de Marta Granero en el año 2017 y aprovechó una de las mañanas en el programa del amor para confesarse como nunca. Utilizando como excusa el juego de ‘MyHyV’, el sevillano respondió a algunas preguntas de lo más comprometidas.

La primera de las cuestiones era saber qué haría el pretendiente si no soportara a los padres de su pareja, a lo que él respondió que su experiencia con las suegras no había sido mala: “Siempre me suelo llevar bien”, aseguraba el pretendiente.

“Si a ti te gusta una niña y estás enamorado, por ella haces lo que sea”, explicaba Manuel, que aseguraba que si su novia le pedía que fuese a comer con sus padres, él no ponía pegas ni aunque se llevara “mal con la madre”. Una respuesta que no le gustó nada a Marta Granero, que pensaba que su pretendiente era “demasiado romántico”.

Yo nunca me he enamorado de nadie

Otra de las preguntas a la que Manuel tuvo que responder en el juego de ‘MyHyV’ fue la de cómo había sido su primer beso: “Fue en el instituto, con 12 o 13 años. La verdad que ni me acuerdo, fue un rollete de chicos, no era mi novia ni nada”, confesaba el pretendiente.

Después de hablar de cómo había sido su primer beso, el pretendiente hizo una confesión muy importante a su tronista: “Yo nunca me he enamorado de nadie. He sentido cosas y me he ilusionado, pero me cuesta confiar en la persona”, decía el que ahora ha mordido la manzana en el paraíso de ‘La isla de las tentaciones’.

Fueron dos preguntas clave, sí, pero hubo una que a día de hoy cobra especial relevancia. Manuel, que ahora se ha dejado llevar en el programa de Sandra Barneda, respondió a la pregunta de cómo le contaría a su pareja que le había sido infiel. Una cuestión que le puso algo nervioso.

El remordimiento que tendría no me dejaría dormir

El pretendiente, mirando a su tronista, aseguró lo siguiente: “Yo si hago algo malo, el remordimiento que tendría no me dejaría dormir… Lo diría del tirón, no podría guardármelo”, confesaba el hombre que más ha hecho sonar la luz de la tentación en República Dominicana.

“No podría guardarme algo dentro sabiendo que tarde o temprano te vas a enterar”, decía Manuel en aquella mañana de confesiones en ‘MyHyV’. Marta Granero no tardó en reaccionar a la respuesta de su pretendiente y fue muy directa: “Pues te vas a la mier**”, dijo.