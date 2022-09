La última ruptura de Tamara Falcó antes de Iñigo Onieva y los motivos por los que lo dejó con su otro ex

Tamara Falcó es la mujer del momento y lleva una semana acaparando los titulares de casi todos los medios de comunicación. Su separación de Iñigo Onieva, con quien iba a casarse, ha sido todo un bombazo que nos recuerda que no ha sido su única ruptura sentimental.

Aquel 30 de marzo de 2019, supimos que se habían conocido por una amiga de Tamara Falcó y que Iván Miranda tenía tres años más que ella. Sus inicios fueron paso a paso y tardaron bastante en darse su primer beso. Eso sí, para lo que no tardaron mucho fue para hacer su primer viaje a Doha.

Tal y como pudimos conocer en ‘Socialité’, fue la propia hija de Isabel Preysler la que decidió romper porque estaba agobiada ante las dudas de si continuar o no con la relación. No veía futuro con el biólogo y no veía con él nada más allá de la amistad.