Es cierto que el ‘PoliDeluxe’ de la hija de Lucía Pariente ha generado mucha expectación, pero hay que recordar que no es la primera vez que se sienta en el programa de las noches de Telecinco. Hace cinco años, concedió su primera entrevista y también fue histórica.

Alba Carrillo aseguró que se sentía “preparada” para contar toda la verdad y acudió acompañada por Teresa Bueyes, su por entonces abogada, algo que llamó la atención de Jorge Javier Vázquez, que se percató de que lo que iba a contar era bastante sensible.

La hija de Lucía Pariente contó que lo había pasado fatal tras su mediática ruptura y que se vio obligada a pedir ayuda en la conocido Clínica López Ibor: “Los médicos decidieron ingresarme, y estaba hecha polvo y mi marido no me cogía el teléfono. Feliciano se está enterando ahora de que estuve allí”, explicó en ‘Sábado Deluxe’.

Asegura que su relación con el tenista no fue nada fácil y que nunca podrá olvidar la “mirada” de Feliciano López cuando ella intentaba “salvar” su relación: “Me miraba con la frialdad con la que se mira a alguien que no quieres”.

“El matrimonio no va bien cuando empezamos”, explicó la ahora colaboradora de ‘Ya es mediodía’, antes de aclarar cómo era su vida íntima con el tenista. “Nunca ha sido un hombre muy fogoso”, le confesó a Jorge Javier Vázquez.

“Estábamos buscando tener un hijo y al principio lo hacíamos, pero después… Es que, si comes cocido fuera, no comes aceitunas”, explicó la que fuera concursante de ‘Supermodelo’. “Teníamos relaciones una vez al mes”, añadió.