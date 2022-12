Todas la preguntas a las que responde Aba Carrillo en el 'polideluxe'.

Alba Carrillo llega al 'Deluxe' dispuesta a demostrar que ella no ha mentido a la hora de hablar de su noche de pasión con Jorge Pérez, destapada hace semanas por el programa 'Fiesta'. La colaboradora de 'Ya es mediodía' necesita dar un paso más y por ello se enfrenta al polígrafo de Conchita, la única que puede aportar luz y verdad en todo este culebrón. ¿Se destapará alguna mentira? Lo cierto es que Alba ha recibido algunas amenazas antes de pisar el plató, pero ella es una mujer valiente. Así ha sido su paso por 'Sábado Deluxe'.

Alba acusa a Jorge de animar a Cristina Porta y a Bea Jarrín para que "salgan a la palestra" a defenderle y que "ahora estemos todas las mujeres peleándonos": "Sal tú y da la cara", estalla la invitada, que está cansada de que Jorge no diga la verdad ya que se ha destapado todo lo que ocurrió entre ellos. Pero había muchas preguntas por delante y estos han sido los temas más relevantes y dinamizantes de la noche.

Los comprometidos mensajes de Jorge Pérez a Alba Carrillo

Alba Carrillo asegura tener mensajes comprometidos de Jorge, tal y como se le pregunta el 'polideluxe'. Esto demostraría que su relación no surgió la noche de la fiesta de Unicorn, sino que venían tonteando desde hace tiempo. Aproximadamente un año. Estos mensajes eran a través de WhatsApp y también a mediante privados de Instagram: "El ultimo día que hablé con el me dijo que no quería romper la relación conmigo".

Pero hay más. Jorge habría insistido a Alba pata hacer un viaje juntos, los dos solos. Le ha llegado a insinuar, además, que si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos, los que tienen una edad similar al hijo de Alba, para irse juntos a "pillar una furgoneta" e irse juntos. Es aquí cuando Alba da detalles de cómo era su relación con el que era su compañero y desvela que pedían a Miguel Ángel Nicolás coincidir juntos en 'Ya es mediodía'.

Jorge Pérez coqueteó con otras mujeres en la fiesta

La pregunta hacia Alba era directa, ¿lo vio ella con sus propios ojos? ¿Tonteó Jorge con otras mujeres además de con ella en aquella polémica fiesta? Dice que sí y Conchita está de su lado. Alba cuenta entonces qué fue lo que vio y desvela que Jorge quería darle celos. "Mientras me tocaba el culo le daba la mano a otra", añade la invitada. Hay más preguntas relacionadas con este tema en el que salen los nombres de Cristina Porta y Bea Jarrín.

Alba Carrillo y Jorge Pérez tontearon estando Alicia embarazada

Esta pregunta le ha costado contestar, pero Alba quiere seguir siendo sincera y contar la verdad. Admite, por tanto, que ella y Jorge han tonteado estando su mujer Alicia embarazada: "Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes".

La llamada en el taxi entre Alba y Jorge: todo lo que hablaron

Alba Carrillo no llamó a Jorge desde el taxi con la intención de rematar el toteo de la fiesta, según confirma el polígrafo. ¿Entonces qué fue lo que hablaron? Alba destapa que Bea Jarrín fue a tontear con Jorge en la fiesta, Alba se enfadó porque "vi una cosa muy rara" y "le dije que eso no me estaba gustando y que qué estaba haciendo".

En el taxi, Alba le escribió a las 03.02h "eres un chungo, que te jodan", porque estaba enfadada. Él no le contestaba, por eso le llamó. "Le dije que era un sinvergüenza, porque me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esta', y me dijo dónde estás, le dije que iba para asa de Marta y ya él habló con Marta y le dijo 'dame la ubicación".

¿Le propuso Jorge a Alba tener más encuentros?

¿Qué hubiera pasado si nada se hubiera descubierto? ¿Hubieran tenido más encuentros Alba y Jorge? Ella ha llegado a afirmar que, por su parte, sí ("con el Jorge de antes", matiza), pero ¿le propuso él quedar más veces antes de que todos se enteraran de lo que pasó entre ellos? Sí. Le propuso irse juntos a París.

La versión filtrada y edulcorada de Alicia

"¿Te consta que Alicia ha filtrado a algunos colaboradores una versión edulcorada de vuestra noche de amor?", pregunta María Patiño, a lo que Alba responde que sí. Y dice la verdad. Alba da los nombres de las personas que han hablado con la mujer de Jorge y cuál era la versión que esta ha ido contando a varios trabajadores de Mediaset.

Alba Carrillo habla de sus dos encuentros íntimos con Canales Rivera

"¿Engañó Canales Rivera a su novia Isabel contigo?", es la pregunta. Alba dice que no, pero miente. Por ello, Alba se ve en la necesidad de aclarar por qué ha respondido de esta manera y destapa que el torero le dijo que quería volver con su novia "porque tenía dinero". Además, desvela si quedó satisfecha o no tras sus encuentros sexuales.

