Los inicios televisivos de Asraf Beno: tuvo una cita con una famosa concursante de 'Supervivientes'

Ella se quedó impactada y tuvo un flechazo con el que fuera míster Ceuta, por lo que no fue raro que le diera una cita poco después de conocerlo. Su primer encuentro fue en el mes de julio de 2016 y ambos dejaron claro que tenían mucha atracción el uno por el otro.

Nada más verlo, ella se sinceró con el ahora concursante de ‘Supervivientes’ y le dijo lo que había sentido nada más verlo: “Me has dejado impactada”, dijo ella. Algo que se correspondía con lo que él había experimentado: “A mí también me has impactado mucho”, declaró él.