Asraf Beno llegó pisando fuerte a Telecinco: el famoso con el que tuvo su primer enfrentamiento

Asraf Beno no solo está teniendo que hacer frente a las adversidades que se le presentan en los Cayos Cochinos, su lucha va más allá. La convivencia con muchos de sus compañeros no está siendo nada buena y ya ha tenido que hacerles frente en varias ocasiones.

“Yo soy modelo de persona, cosa que tú no eres porque me has faltado al respeto. Bájate el bajo del pantalón que se te ve el tobillo”, declaró, muy enfadado el colaborador de ‘Sálvame’. “No puedes pedir respeto cuando tú no lo tienes”, aseguró Olvido Hormigos, saliendo en defensa del nuevo pretendiente de Sofía Suescun.