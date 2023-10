La granaína está de lo más feliz, no puede ocultarlo y, dentro de muy poco, tendrá que enfrentarse a una de las etapas más importantes de su vida. Algo que nos hace pensar en lo muchísimo que ha cambiado la extronista desde sus comienzos.

Su vida está a punto de dar un giro radical, pero no es la primera vez que Steisy experimenta una transformación de gran magnitud. Damos un salto al pasado para recordar el casting que lo cambió todo hace nueve años.

Contó de todo, pero lo que más llamó la atención de ella era lo muchísimo que trabajaba: “Soy peluquera, gogó, stripper y hago shows integrales”, explicó la aspirante a pretendienta. “ Empecé a trabajar para ayudar a mi madre y, desde entonces, no falta de nada en mi casa”.

Eso no era lo único que hacía. Además, los fines de semana era azafata en un ring de boxeo, una afirmación que hizo que la gente se preguntara cuándo dormía: “Un ratito por la tarde, aunque mi truco es cerrar los ojos y apretar los dientes”, explicó.

Sobre el motivo que le había llevado a presentarse a ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Steisy declaró: “Quiero darle a mi vida un cambio de ‘noventa’ grados. Me he dado cuenta de que lo más importante es vivir la vida y no vivir para trabajar”, aseguró.