Anabel Pantoja se enfrentaba este lunes a Laura Fa en 'Sálvame'

La sobrina de Isabel Pantoja tuvo su primera bronca en 'Sálvame' en 2015

La prima de Kiko Rivera se enfrentó a un colaborador para defender a un miembro de su familia

Anabel Pantoja lleva unas semanas bastante moviditas y está a la que salta. La sobrinísima de España está en un punto en el que ya no se calla nada y este lunes lo dejaba claro en ‘Sálvame’, donde protagonizó un tenso rifirrafe con Laura Fa.

En ‘Unplugged’, que somos muy de escarbar en el pasado de nuestros famosos, nos ha podido la curiosidad y hemos buceado en nuestra hemeroteca para descubrir cuál fue la primera bronca de la sobrina de Isabel Pantoja en el programa de las tardes de Telecinco.

A diferencia de lo que ocurría este lunes en ‘Sálvame’, en su primera discusión no saltó para defender a su padre, pero sí lo hizo para dar la cara por otro miembro de su familia. Y no, no fue por su tía, Isabel Pantoja. ¡Lo recordamos!

La primera bronca de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’

En 2015, cuando Isa Pi estaba participando en ‘Supervivientes’, un comentario de Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ hizo saltar, por primera vez, a la sobrinísima por excelencia. El colaborador se metió con la forma de comer de la prima de Anabel y esta estalló como nunca.

“¿Dónde han educado a esta niña? ¿A qué colegios ha ido esta? Parecía una niña salvaje a la que han educado los lobos”, dijo Kiko Matamoros, criticando duramente la cena de espaguetis que Isa Pantoja había tenido con su por entonces novio, Alejandro Albalá.

Los lobos a lo mejor te han educado a ti y a tu hermano

Aquellas palabras del colaborador hicieron que Anabel Pantoja explotara y que le dedicara una serie de perlitas a su compañero: “Mira, los lobos no la han educado. Los lobos a lo mejor te han educado a ti y a tu hermano”, dijo la prima de Kiko Rivera en 'Sálvame' en 2015.

“Llevas toda la tarde mofándote de ella. Ya está bien. Es un ataque cada dos por tres. Tu hijo pasó por eso el año pasado y sabes que lleva mucho tiempo sin comer y tenía hambre”, a lo que el colaborador respondió: “Si mi hijo come así, le pongo a comer con el perro hasta que aprenda”.

Yo no me meto contigo y te has operado las orejas y la nariz

Anabel Pantoja no entendía la inquina que Kiko Matamoros tenía contra su prima y no dudó en lanzarle una serie de pullitas para defenderla: “Yo no me meto contigo y te has operado las orejas y la nariz. Te has operado tres veces y no te digo nada. Tú te metes con la dentadura de mi prima”, dijo la colaboradora de ‘Sálvame’.

“Cada uno hace con su físico lo que le da la gana. Si te parece mala concursante, lo respeto, pero con el físico de ella no se mete nadie. Sigue insinuando, que es lo único que haces”, dijo muy enfadada Anabel Pantoja.

“Cuando venga de ‘Supervivientes’, le das una clase de saber comer”, dijo la prima de Isa Pi, a lo que él respondió: “¿Qué le voy a dar yo? ¡Que se la dé su madre o su hermano, si sabe!”.