Rafa Mora y Macarena Millán llevan ya varios años juntos y están de lo más enamorados. Parece que su luna de miel no acaba y les todavía les siguen brillando los ojos como ocurría cuando se sentaron por primera vez juntos en el plató de ‘Viernes Deluxe’.

Rafa Mora y Macarena Millán dieron su primera entrevista en ‘Viernes Deluxe’ en el mes de julio de 2016 y ninguno de los dos podía ocultar lo enamorados que estaban. Les costaba soltarse la mano y no podían borrar la sonrisa de su cara.

Con esa sonrisa misma sonrisa de felicidad, Macarena Millán le contó a María Patiño y al resto de colaboradores del programa cómo había sido el inicio de su romance: “Yo no lo conocía. Sabía quién era, pero nunca había seguido ‘MyHyV”, declaró la bailarina.

“Él me había escrito por redes sociales, pero yo no las usaba mucho. Un día, se presentó en mi trabajo y fue allí cuando lo conocí. Él me pidió el teléfono y yo se lo di durante un descanso en mi trabajo”, dijo Macarena Millán.