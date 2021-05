El culebrón de Sandra Pica y Tom Brusse no tiene de lo más enganchados y, por si fuera poco, a tamaña fantasía televisiva se han unido ahora dos nuevos personajes secundarios: la madre y el exnovio de ella, que dieron lugar a un gran momentazo en el último ‘Sábado Deluxe’.

Lo hizo como pretendiente en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y llamó la atención desde el primer día que puso un pie en el plató. No llevaba ni diez minutos luciendo su hercúleo cuerpo bajo los focos cuando protagonizó su primer encontronazo.

El encontronazo de Eric Toledo y Álex Bueno en ‘MyHyV’

Con 25 años y ceñido como si no hubiera un mañana, Eric Toledo y sus pantalones XS bajaron las escaleras de ‘MyHyV’ para conquistar a Melani Soler en 2017. El había hecho el casting “exclusivamente” por ella y tenía muy claro lo que le gustaba de ella.

“Hice el casting por ti, porque veo que eres una chica muy directa, con carácter y físicamente me atraes”, dijo el exnovio de Sandra Pica en su primer día en el programa del amor. El flecho fue recíproco, ya que Melani Soler también cayó rendida a sus encantos.

“Pero si parece que lo tienes operado, tienes un culo pollo. Para culo el mío”, dijo Álex Bueno muy seguro de sí mismo. “Me ve como un rival fuerte y por eso se pone así”, respondió el ex de Sandra Pica. “No, pero no me aprietan los pantalones como a ti, monstruo”, zanjó el que fuera novio de Fiama y participante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’.