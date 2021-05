El reencuentro de Sandra Pica y Tom Brusse en Honduras con Melyssa Pinto como testigo de excepción se ha convertido en historia de la televisión. Sin embargo, no son pocas las voces que aseguran que la ruptura de la pareja podría tratarse de un plan urdido por ellos antes de que Tom pusiera rumbo a 'Supervivientes'.

Otras voces aseguran que Tom sería simplemente una víctima de los planes de Sandra y más concretamente de su madre, Sonia. Es el caso de Erik Toledo, exnovio de Sandra, que ha asegurado en exclusiva en 'Sábado deluxe' que la personas que mueve los hilos en los comportamientos y decisiones de Sandra no es otra que su madre :

"Esta chica está manipulada por su madre, lo he dicho mil veces, ¡si yo corté con ella por culpa de su madre! Le quitó hasta las llaves del coche para que no pudiera venir a verme (...) Si a su madre en este momento no le interesa que esté con Tom la va a manipular para que le deje (...) Su madre está obsesionada con la tele, quiere que su hija coja platós sí o sí".