Gema López se enfrentó a Rosa Benito en su debut como colaboradora en 'Sálvame Deluxe'

Rocío Carrasco no es la primera famosa con la que Gema López ajusta cuentas pendientes en Telecinco. La periodista aterrizó en el universo ‘Sálvame’ en el año 2012 y tuvo un estreno de lo más movidito, ya que en su primer día se vio las caras con Rosa Benito.

“Cuatro meses después de fallecer Rocío Jurado, me contaste dos datos que se me pusieron los pelos de punta”, empezó diciendo Gema López. “Me dijiste que, estando en Houston, tu cuñada le pedía la mano a Ortega Cano y que él no estaba allí, estaba en la habitación de al lado”.