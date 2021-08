“He recibido un mensaje de Kiko. Le ha dado una calificación a la presentación de Lydia que voy a obviar, pero me ha dicho una cosa que me ha preocupado y por lo que no se tiene que repetir que Lydia Lozano presente. Me ha dicho que, si vuelve a presentar, él no vuelve a este programa”, leyó Mila Ximénez.