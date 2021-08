Terelu Campos ha mandado un mensaje desesperado a Kiko Hernández

En el año 2015, Terelu y Kiko tuvieron su primer cara a cara en 'Sálvame'

Kiko Hernández: "Tengo el honor de no pertenecer a la especie porcina"

Terelu Campos ya no aguanta más y este fin de semana aprovechaba su plataforma en ‘Viva la vida’ para mandar un mensaje desesperado a Kiko Hernández. Ambos han estado bastante tiempo enfrentados y la colaboradora quiso dedicarle unas palabras al que fue su compañero en ‘Sálvame’.

La cosa entre ellos parece estar de lo más tensa, pese a las disculpas del colaborador, y en ‘Unplugged’ queremos recordar que no es algo nuevo y que la tirantez entre ellos viene de tiempo atrás. Retrocedemos a septiembre de 2015 para recordar el que fue su primer enfrentamiento en ‘Sálvame’.

El origen del primer cara a cara de Terelu y Kiko Hernández

Terelu Campos no atravesaba su mejor momento en septiembre de 2015. Acababa de separarse de José Valenciano y ella se decidió a dar una entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ tras su ruptura. Pero ella no fue la única, ya que su ex también rompió su silencio en una revista.

Completamente dolida por las palabras de su expareja en la revista, Terelu Campos cargó contra ese medio de comunicación, en el que trabajaba Kiko Hernández, y advirtió con que no le iba a conceder ninguna entrevista más a su compañero para esa publicación.

Tras aquella advertencia, Kiko Hernández estalló como nunca en ‘Sálvame’, criticó la actitud de su compañera y aseguró que el modo de actuar de Terelu Campos era el de una persona que había vivido siempre con “una corte detrás”. Unas duras palabras a las que la madre de Alejandra Rubio reaccionó con un mensaje de texto.

“¡Cómo te pasas! Jamás he dicho que esa revista sea una porquería y que me tengas que lamer el culo. No sé por qué haces esto, no alcanzo a comprenderlo. Me da pena, pero bueno, me aguantaré”, fueron las palabras que Terelu Campos le escribió en un mensaje a Kiko.

El primer enfrentamiento de Kiko Hernández y Terelu Campos

Un día después de que saliera a la luz el motivo de su enfrentamiento, Terelu Campos y Kiko Hernández se vieron las caras en el plató de ‘Sálvame’, tuvieron tiempo para poner las cartas sobre la mesa y protagonizaron una conversación de lo más tensa.

El colaborador le reprochó que Terelu Campos le dijera que no le iba a dar “ninguna entrevista más”: “Si tienes un problema con ese medio de comunicación, tenlo con ellos, pero no lo tengas conmigo”, dijo Kiko Hernández muy rotundo.

“Yo jamás te he insultado. ¿Tú puedes decir lo mismo de mí?”, le preguntó Kiko Hernández a Terelu Campos. “Ayer estaba más calentito que un cenicero porque me has insultado por detrás. Me has insultado con un compañero”, añadió el colaborador.

Terelu Campos no entendía nada de lo que ocurría, pero Kiko Hernández no tardó mucho en explicarle a qué se refería: “Tengo el honor de no pertenecer a la especia porcina. Si piensas que soy un cerdo, yo me siento aquí y me dices que soy un cerdo”, dijo el colaborador.