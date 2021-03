Paqui ‘La Coles’ habló de Víctor Janeiro en su debut televisivo

La supuesta amante del torero apareció por primera vez en Telecinco en el año 2011 y fue para hablar de su presunto idilio con él: “Yo con Víctor Janeiro he estado un año y medio”, aseguró Paqui en ‘Sálvame’. “Teníamos una relación sexual, emocional y confidencial, él estaba con Bea”, dijo muy segura de sí misma.

Paqui no tenía pelos en la lengua y no sentía ningún tipo de reparo en hablar de temas íntimos delante de las cámaras: “Víctor Janeiro es un desastre en la cama, no duraba conmigo ni cinco minutos”, dijo Paqui, que aseguró que el torero la llamaba por teléfono para preguntarle si quería “coles”.