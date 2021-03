Fiama y Bela no solo tienen en común el haber participado en la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Si buceamos en su pasado, descubrimos que las dos estuvieron pretendiendo al mismo tronista en ‘MyHyV’ y que decidieron abandonar el programa el mismo día.

No se marcharon por el mismo motivo, pero sí coinciden en la fecha. El día 23 de febrero de 2016, Fiama y Bela decidieron poner punto y final a su etapa como pretendientas del mítico tronista Lukas Ablático. ¡Lo recordamos!

Bela dejó de pretender a Lukas Ablático por amor

“Me gustas mucho, me pareces un chico 10, pero no he podido olvidar al chico que estuve conociendo antes de verano”, aseguraba Bela. “No quiero engañarte ni hacerte perder el tiempo, tú te mereces lo mejor”, dijo la pretendienta ante un tronista que estaba sin palabras.