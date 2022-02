Stiven fue expulsado por su tronista en 'MyH' años antes de 'LIDLT': "No me veo con él"

Además, Tania Medina confesó en su canal de Mtmad que, para ella, lo que ocurrió con Stiven fue un “error”: “ Me encanta equivocarme porque soy de las que aprendo y nunca vuelvo a tropezar con la misma piedra”, explicó en ‘Be adventurer’.

Está claro que el de Stiven, ‘El Largo’ para Alejandro Nieto, ha sido uno de los nombres que más ha sonado en esta edición, pero ¿Sabías que ‘La isla de las tentaciones’ no es su primer programa? Hace tres años, en 2019, fue pretendiente en ‘MyHyV’ y duró un telediario.

El tentador de Tania Medina se estrenó en el programa del amor el 17 de julio de 2019 como pretendiente de Jenny Cayón, de la que se había quedado prendado al verla por Instagram: “Busqué más información sobre ti y me encantaste”, explicó Stiven.

Estaba “un poco nervioso”, tal y como él mismo dijo y Toñi Moreno, para calmarlo, no dudó en dedicarle un cariñoso piropo: “Me encanta. ¡Qué guapo eres, hijo!”, le dijo la presentadora al hombre que ha puesto a prueba la relación de Tania Medina y Alejandro Nieto.

Stiven, con esa actitud ‘empática’ que también ha mostrado durante toda su relación con Tania en ‘La isla de las tentaciones’, aseguró en ‘MyHyV’ que se sentía “muy identificado” con Jenny Cayón: “Lo he pasado fatal por amor y me cuesta mucho abrirme a las personas. Al final, no te presiones e intenta darte la oportunidad y abrirte a la persona”.