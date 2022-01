“ Yo mentí , él y yo sí que nos besamos. Pero solo nos besamos”, reconoció Tania. Pero Stiven no estaba conforme con su respuesta. Según él no solo hubo besos, sino también sexo. Tras una dura discusión, la novia de Alejandro perdió los papeles y atacó al tentador: “ No nos pudimos acostar porque no se te levantaba”.

El enfrentamiento entre ambos no cesaba y mientras Alejandro era un testigo mudo de todo lo que estaba ocurriendo. Se estaba enterando en ese momento de que lo que había hecho Tania, pero no intervino hasta que todo se aclaró.

Tania acabó derrumbándose después de la publicidad y pidió disculpas a Stiven. También intentó explicarle a Alejandro el porqué de su comportamiento: “Tengo mucha presión, Ale. Nunca he querido hacerte daño. Cuando salí de la isla estaba confundida, no sabía si quería estar contigo y me dejé llevar. Si no te lo reconocí es porque me di cuenta de que no estaba preparada para perderte”.