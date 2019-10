María Teresa Campos se quedó "en blanco" en el primer 'Día a Día': "No sé qué hacer"

María Teresa Campos decía estar “nerviosa” en su primer día al frente de ‘Día a Día’ en Telecinco. Llevaba “muchos kilómetros” andados en la profesión, pero eso no le quitaba de sentir “ese gusanillo” que aparece con el comienzo de algo nuevo. “Cuando me he despertado esta mañana, me he dado cuenta de que es el primer día del resto de mi vida”, dijo poco antes de empezar a contar la estructura del formato y los temas que se abordarían en él.