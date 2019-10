La época dorada de Rosa Benito en 'Sálvame': recordamos sus grandes polémicas

La relación entre Rosa Benito y ‘Sálvame’ no atraviesa su mejor momento y está más tensa que nunca. Pero en ‘Unplugged’ queremos recordar que el programa del que ahora reniega fue durante un tiempo su zona de confort y el escenario de grandes polémicas con las que la exmujer de Amador Mohedano hizo historia en Telecinco. Recordamos algunas de ellas.

Enemistada con Mila

Que Mila Ximénez y Rosa Benito no se llevaban bien no es algo nuevo, pero ¿cuál fue el origen de todo? Las colaboradoras se enfrentaron una tarde en ‘Sálvame’ en 2012 y se reprocharon las veces que cada una se había sentado en un plató a hablar de su vida. Pero la cosa no se quedó solo ahí. La una y la otra empezaron a meter a familiares y terminaron envueltas en una discusión de lo más fuerte.