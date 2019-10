10 años del 'Ondas' de Jorge Javier: no pudo evitar llorar al conocer la noticia en 'Sálvame'

“Enhorabuena, Jorge Javier, ya has conseguido tu Ondas” fue la frase que irrumpió de improviso en el plasma de ‘Sálvame’ el día 16 de octubre de 2009. Ocho palabras que desencadenaron uno de los momentos más emotivos que se han vivido en el programa, ya que, al leerlas, el presentador no pudo controlar las lágrimas por el reconocimiento que acababa de recibir.

Pero Jorge Javier no fue el único que tuvo palabras bonitas en aquel día tan especial. Algunas de sus compañeras también quisieron felicitarle por haber recibido el ‘Premio Ondas 2009’ a mejor presentador de televisión. Belén Esteban no dudó en llamar por teléfono al programa y dedicarle unas bonitas palabras, mientras que Mila Ximénez se levantó de su silla y se lanzó corriendo a darle un abrazo: “Si yo me separara de ti, no te olvidaría en la vida”, le dijo.