Noemí Ungría fue la primera expulsada de 'GH 3' y saltó a la fama hace 17 años

Pero, por desgracia para Noemí, la permanencia en los realitys no se consigue gracias a los sueños, sino a los actos. Y parece que los de la concursante no convencieron al resto de sus compañeros, que la nominaron con seis puntos a los cinco días de entrar a la casa. Decían de ella que era demasiado presumida y que no paraba de mirarse en los espejos. Además, en alguna que otra ocasión, dejó ver su carácter y protagonizó algún que otro conflicto con Jacinto.