Nyno Vargas lleva la supervivencia en el ADN: sus 5 claves para aguantar en Honduras

Dominio de la técnica del escaqueo

Nyno Vargas demostró en ‘Los reyes del barrio’ que tenía ingenio de sobra para librarse de las tareas que no le gustaban. Fingió un tirón de espalda con sus amigos y gracias a eso evitó cargar unas pesadas cajas en la furgoneta. ¿Utilizará la misma técnica para librarse de construir una cabaña? ¿Lo hará para no tener que subir a coger cocos?

El auténtico rey del entretenimiento

Tenemos muy claro que Barranco, Fani, Yiya y compañía no se van a aburrir nada con Nyno Vargas en ‘Supervivientes 2020’, ya que es un hombre con muchos recursos para entretenerse. En las horas muertas podríamos verle cantarse varios temazos o enseñar a sus compañeros el ‘Giley’, un juego de cartas muy típico de su barrio que nos descubrió en el programa de Cuatro en 2018.

Exquisito con la temperatura del agua

No sabemos si los grados del Mar Caribe serán del agrado de Nyno Vargas, ya que en ‘Los reyes del barrio’ demostró que era muy sensible al agua fría. Mientras su amigo le hinchaba un flotador, él se fue a meter los pies en la orilla de la playa de la Malvarrosa y prefirió no bañarse porque la temperatura era muy baja. ¿Será de los que elijan cuidar el fuego en vez de pescar?