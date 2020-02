Gonzalo Montoya se saltó las reglas de 'GH 14' para declararse a Susana Molina: "Gorda, te quiero"

Gonzalo Montoya y Susana Molina han roto definitivamente su relación tras ‘La isla de las tentaciones’ y han puesto fin a una historia de amor que nació hace siete años entre las cuatro paredes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Ya no volveremos verlos juntos, pero siempre nos quedará recordar algunos de los bonitos momentos que nos dejaron en ‘GH 14’.

Gonzalo quería tranquilizarla y decirle que todo estaba bien, así que aprovechó la prueba semanal para ponerse en contacto con su chica. Tenía que hacerse pasar por italiano, hacerle tres preguntas e intentar que ella no le reconociera. Una de las normas era que él tenía que mantenerse en el papel del personaje y no decirle quién era en realidad, pero la impulsividad le pudo.

Susana se quedó blanca dentro de la casa. No sabía quién era la persona que se había puesto en contacto con ella por teléfono y no podía parar de preguntarse quién habría querido declararse de esa manera tan especial. Eso sí, la sonrisa no se le borró ni un segundo de la cara.