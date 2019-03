La tremenda fijación de Omar ‘MyH’ con las tronistas que se llaman Jennifer

Aunque intentó ‘despistar’ sentándose en el trono de Silvia, más tarde pudimos ver las verdaderas intenciones de Omar. El pretendiente habría llegado al programa con la intención de recuperar lo que no consiguió en su anterior etapa en ‘MyH’, conquistar a una Jennifer. Ya que, hay que recordar que, hace cuatro años , en el verano de 2015, estuvo a punto de salir de la mano de la tronista Jennifer Lara.

Era el trono de verano, por lo que su paso por el programa fue bastante breve, pero intenso. Hizo prácticamente de todo. Se atrevió con el baile, el cante y se empleó a fondo en los retos para su tronista. Lo vimos disfrazado de flamenca, surfista y hasta de personajes como Aladdín y Darth Maul. Todo un camaleón andante que demostraba que no tenía ningún tipo de “vergüenza” cuando se trataba de divertirse y entretener a la gente.

Omar no lo tuvo nada fácil y en su conquista tuvo que enfrentarse a pretendientes míticos como Álex Bueno y Hugo Paz, que luego ocuparon su propio trono en el programa. A pesar de los obstáculos, el de Alicante consiguió hacerse un hueco entre los favoritos de Jennifer y hasta logró un puesto en la gran final del reinado de verano.

En el último día de su trono de verano, Jennifer Lara fue un auténtico mar de lágrimas. Había llegado el momento de decidir y la chica no lo tenía nada claro. Aseguraba que no había tenido el tiempo que le “hubiese gustado” y que “antes de tomar una decisión” que no tenía “clara”, prefería irse “sola”. Así vimos como Omar se quedó compuesto y sin su Jenni en 2015.