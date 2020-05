Aurah Ruiz dio su primera entrevista tras romper con Kiko Rivera: "Me decía que no era una más"

La que fuera concursante de ‘GH VIP 6’ no tenía experiencia en televisión, por lo que estaba algo nerviosa, pero eso no le impidió dar algunos titulares de la relación que había mantenido con el deejay durante tres meses y cuál había sido el motivo de su ruptura.

Aurah contó cómo se conocieron

En todo momento se mostró muy sincera y no quiso engañar a nadie, así que explicó que su relación había durado tres meses, pero que en realidad solo habían compartido juntos dos semanas. Además, aclaró que “habían “compartido cosas muy bonitas”, que el le decía que no era "una más", que no habían tenido “sexo” y que se estaban “conociendo”. “No me he acostado con Kiko Rivera”, afirmó tajante Aurah Ruiz.