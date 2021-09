El debut de Santi Burgoa como presentador de ‘Cuatro al Día’ junto a Carmen Chaparro no le pasó desapercibido a Alba Carrillo. La modelo le echó el ojo desde el primer minuto y no dudó en dejarlo claro en varias conexiones en directo con el programa de Cuatro.

Se notaba que le gustaba y no trataba de ocultarlo. Hubo un día en que iba a ir como invitada a ‘Cuatro al Día’ para hablar de ‘Supervivientes’ y, minutos antes de poner un pie en el plató, no dudó en hacer una advertencia de lo más pícara desde 'Ya es mediodía'.

La hija de Lucía Pariente aprovechó la conexión en directo con Carme Chaparro para recordarle que iba a ir minutos después a colaborar a la mesa de ‘Supervivientes’ y aprovechó para hablar de Burgoa: “Prepárame a Santi, que voy allí”. “Justo el día que Santi no está… ¡Que no, que es broma!”, dijo Chaparro en tono de humor.

Fue en 2019 cuando Alba Carrillo y Santi Burgoa coincidieron por primera vez en el programa ‘Cuatro al Día’. La ahora colaboradora de ‘Sálvame’ acudió al espacio de las tardes de Cuatro para hablar de ‘Supervivientes’ y no pudo ocultar que el presentador le ponía de lo más nerviosa.

Completamente roja y con una tensión más que evidente, Alba Carrillo aseguró en su debut en ‘Cuatro al Día’ que estaba “un poco nerviosa” porque no conocía el plató. “Has visto dónde te hemos sentado, ¿no?”, le preguntó Carme Chaparro, refiriéndose a que al lado estaba Burgoa.

Tras aquella pregunta de la presentadora, Alba Carrillo respondió: “Sí, la verdad que hacía tiempo que no me sentaba tan bien acompañada (…) Salvando las distancias, que Miguel Ángel Nicolás es genial, pero creo que no soy su tipo”, dijo la modelo.