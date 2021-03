Manuel 'LIDLT' también sabe lo que es ver imágenes y pasar un mal rato: ¡ardió de celos en 'MyH'!

Las veces que Manuel estalló por los celos en ‘MyHyV’

En 2017 no había hoguera de por medio y era a Manuel al que le llovían imágenes de su tronista sucumbiendo a las tentaciones de sus pretendientes. A él le molestaba verlas y no dudaba en decirlo cada vez que veía a Marta Granero besar los labios de un rival.

“No pensaba que me daría coraje ver a la tronista besarse con otro, pero me da coraje. No lo puedo aguantar y me pongo malo”, fue la frase que el ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ pronunció tras ver el acercamiento entre Marta Granero y Javier.