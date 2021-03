El participante de 'La isla de las tentaciones' fue pretendiente en 'MyHyV'

Nagore Robles aseguró que a Marta Granero no le gustaba Manuel

Manuel plantó cara a Nagore Robles y le lanzó una advertencia en 2017

Lucía no va a ser la única con la que Manuel se va a ver las caras en el debate de este lunes de ‘La isla de las tentaciones’. El de la ‘manita relajá’ va a reencontrarse también con una vieja conocida, a la que imaginamos que no la hará mucha ilusión ver.

El que se ha dejado llevar con Fiama en el paraíso volverá a coincidir en un plató con Nagore Robles, la mujer que más caña le dio durante su paso como pretendiente de Marta Granero en el programa ‘MyHyV’. ¡Allí protagonizaron un tenso rifirrafe en el que volaron los cuchillos!

El cara a cara más tenso de Nagore Robles y Manuel ‘LIDLT 3’

Manuel y Nagore Robles protagonizaron un enfrentamiento de lo más tenso en el plató de ‘MyHyV’ en el año 2017. La asesora del amor estaba segura de que a Marta Granero no le gustaba su pretendiente y no ocultó lo que pensaba realmente: “Tengo claro que no te gusta Manu, no pinta nada aquí”, dijo la ex gran hermana.

El pretendiente, al escuchar el dardo de Nagore Robles, no dudó en estallar contra ella: “Eres más pesada que un remordimiento. A todo el mundo le tienes que poner pegas”, dijo muy enfadado. “Tú sigue con tus chistes”, respondió la asesora. “Chistes tú, que eres la chistosa”, se defendía el ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’.

“No le gustas, Manu. Le gustas para ponerte en una silla y que cuentes chistes”, dijo Nagore muy directa. “Para lo que te tuvieron a ti en ‘GH’, que te echaron con más de un 90%”, contraatacó Manuel con un zasca de lo más sonoro.

El clima estaba de lo más calentito y Manuel soltó una advertencia para zanjar aquella discusión. Un comentario con el que dejaba claro sus intenciones futuras con Nagore Robles: “Ya no me voy a callar contigo nunca más. Cada vez que me des, te voy a dar”, aseveró.

Marta Granero decidió expulsar a Manuel a los dos minutos

Nagore Robles no iba muy mal encaminada aquella mañana, ya que, minutos después, la tronista decidió expulsar de ‘MyHyV’ a su pretendiente: “Me pareces muy buenas persona, pero no me veo contigo en una relación”, declaró. “Te veo más como amigo que como pareja”, remató.

Manuel, que segundos antes había tenido una tremenda discusión con Nagore Robles, decidió marcharse del programa de una forma muy tranquila y madura. Se mostró muy agradecido con su tronista y no dudó en desearle “mucha suerte”.