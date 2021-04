¡La que se va a liar en el ‘pisito’ de ‘Solos’ va a ser buena! Samira Jalil, el huracán argentino más conocido de Telecinco, vuelve a ponerse delante de las cámaras para vivir una nueva experiencia en el reality show de Mitele Plus y, por lo que la conocemos, no va a dejar indiferente a nadie.

Ya la hemos visto en el trono de ‘MyHyV’, donde dio muchísimo juego; la hemos visto participar junto a Antonio Pavón en ‘La Casa Fuerte’ y también sabemos que compartió ‘pisito’ en la vida real con Ylenia Padilla. Eso sí, la cosa no acabó nada bien.

Samira Jalil compartió piso con Ylenia Padilla

No había cámaras para documentar lo que ocurrió en aquella vivienda, pero Samira Jalil se encargó de contar todo lo que había ocurrido durante su convivencia con Ylenia Padilla en el programa ‘Sálvame’. Allí puso a la de Benidorm a caer de un burro.

“Yo conozco bastante bien a Ylenia, más de lo que la gente piensa. Estuvo viviendo una temporada en mi casa porque no la querían en Benidorm. Terminamos en una disputa muy grande”, le confesó Samira Jalil a Kike Calleja en 2015.

“La tuve que echar de casa y se quedó con cosas mías que me tenía que haber dado. Se quedó con cosas de valor y de no valor. Ylenia tenía sus prontos y es muy envidiosa, es mala”, añadió la mujer que ahora convivirá con un acompañante en el pisito de ‘Solos’, el reality de Mitele Plus.