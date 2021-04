Lydia Lozano habló de un "pacto" entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco

Rocío Carrasco llamó a 'Sálvame' para pedir explicaciones a Lydia Lozano

La colaboradora, movida por la tensión, terminó retractándose de lo que había dicho

Hace diez años, en el plató de ‘Sálvame’, tuvo lugar una llamada telefónica tan histórica como tensa. Tras mucho tiempo callada, Rocío Carrasco rompió su silencio y estalló contra Lydia Lozano por una información que había dado.

La colaboradora aseguró que Antonio David Flores y Rocío Carrasco habían llegado a un acuerdo con la custodia de sus hijos y que tenían un pacto: “Ellos habían pactado que nadie tenía que saber de ese convenio”, aseguró Lydia Lozano, que también afirmó que ese asunto estaba en los tribunales.

La intervención de Rocío Carrasco en directo en ‘Sálvame’

Tras escuchar las declaraciones de Lydia Lozano aquel 14 de octubre de 2011, Rocío Carrasco levantó el teléfono y se puso en contacto con ‘Sálvame’ para pronunciarse y pedir explicaciones a la periodista.

“Quiero que Lydia Lozano me diga qué es lo que yo he pactado”, dijo Rocío Carrasco nada más levantar el teléfono. “No tengo ni idea”, respondió la colaboradora de ‘Sálvame’. Fue tras esa afirmación cuando la hija de La Más Grande preguntó: “¿Entonces qué haces trabajando ahí y hablando de cosas que no tienes ni idea?”.

Lydia Lozano intentó salir airosa como pudo de aquella llamada y aseguró que ella no había hablado de “ningún pacto”, a lo que Rocío Carrasco le preguntó: “¿Te retractas?”. La periodista, movida por la tensión del momento, decidió rectificar: “Me retracto del pacto”, dijo.

Rocío Carrasco estaba muy enfadada y no dudó en cuestionar la labor de Lydia Lozano como colaboradora: “Es tuya la información pero no la das porque sabes que no es verdad, como el 90% de las cuestiones que tocas”, dijo muy dura la ex de Antonio David Flores.

La querella que Fidel Albiac puso a Lydia Lozano

En aquella llamada de 2011, Rocío Carrasco también quiso hablar sobre la querella que su pareja le había puesto a Lydia Lozano: “Se querelló con ella porque lo acusó en televisión de amenazarla”, aseguró la sobrina de Amador Mohedano, que dio más detalles sobre el encuentro que tuvieron con ella en los juzgados.

“Cuando llegó al juicio dijo que fue un tema que sucedió de repente y que no estaba en la escaleta. Además, contó que se vio incitada por el conductor del programa que no paraba de preguntarle”. Lydia negó todo aquello, pero Rocío Carrasco aseguró: “Tú dices que no es verdad y yo te digo que voy a aportar el vídeo de la sala”, declaró.

Lydia Lozano aseguró que la única acción legal que había en vigor contra ella era la querella de Fidel Albiac, a lo que Rocío Carrasco respondió: “De momento, tienes la suya, pero conmigo vas a tener unas cuantas, ya te lo digo”.