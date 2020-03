Escayolada y orgullosa de su padre: el debut de Rocío Carrasco en Telecinco con 14 años

La hija de Pedro Carrasco no habló mucho en su primer día en Telecinco, pero no dejó ninguna duda de que estaba como loca con su padre. Decía que para ella era “perfecto” y que, aunque la controlaba un poco y no la dejaba salir, estaba muy “orgullosa” de él. A ella se le caía la baba, pero a él se le notaba que tenía debilidad por ella y no podía parar lanzar miradas cómplices a su niña desde el público.