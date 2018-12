Sangore 100%: Recuperamos las indirectas más románticas de Nagore y Sandra Barneda

“Pensabas que me había olvidado de ti, ¿verdad? Es imposible que me olvide de ti” fue una de las primeras frases que Sandra Barneda le dedicó a Nagore y que hizo que la audiencia pidiera a gritos una carpeta de ellas dos.

“Nagore, pronto te vamos a ver en un programa de canto”, le dijo Sandra, refiriéndose a su inminente participación en el programa ‘Me lo dices o me lo cantas. “¿Quieres que me vaya?”, preguntó la ex gran hermana haciéndose la interesante, para después añadir: “Tú solo me lo tienes que pedir y yo voy”.