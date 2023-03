“Soy una chica que tiene buenos valores. Familiar, cariñosa… Lejos de la apariencia física, tengo algo más. He hecho una serie de cambios en mi vida y me queda un cambio de imagen”, dijo la ex gran hermana, antes de ponerse en manos de Natalia Ferviú.

Todos quedaron fascinados con el nuevo look de Chari Lojo y ella, también: “Me gusta, me gusta. Me siento distinta, pero me veo bien. El equipo de Manuel Zamorano y Natalia han hecho muy buen trabajo conmigo”, declaró la de ‘GH 12’.