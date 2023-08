La actual novia de Manu Lombardo viajó de Alicante a Madrid para hacer el casting del programa del amor y no le fue nada mal. En la prueba se mostró de lo más pizpireta y natural y, por ello, el programa no dudó en ficharla para el bando de pretendientas del que había sido finalista de María Hernández.

Los directores de casting la pusieron a prueba y le estuvieron preguntando por los otros dos candidatos al trono, que eran Cristian ATM y Avatar, a los que ella rechazó sin andarse con rodeos. Ella, que no tenía pelos en la lengua, no dudó en expresar sus ideas muy claras.

“No me gusta Christian, a mí me gusta Manu, él no me gusta nada”, dijo en varias ocasiones. Por otra parte, de Iván Sánchez, el mítico Avatar, aseguró que le parecía “intrigante” que un chico fuera “azul”.