Antonia Dell'Atte fue cantante antes que jurado de 'Bailando con las estrellas': sus actuaciones más míticas

El baile no es la única disciplina en la que Antonia Dell’Atte ha probado suerte. Antes de puntuar a los famosos concursantes de ‘Bailando con las estrellas’ , ella probó suerte en la industria de la música y sacó algunos temas que se volvieron de lo más populares.

No sabemos qué opinarían María Isabel o Mala Rodríguez de la técnica vocal de la italiana que las juzga cada semana, pero lo cierto es que no podrían poner ni una pega a la actitud que tenía en cada una de sus actuaciones.

El plató de ‘Día a Día’ de María Teresa Campos fue el que acogió el debut de Antonia Dell’Atte como artista y donde la vimos interpretar su tema ‘Schiaffo’ (‘Bofetada’ en italiano). Un debut estelar en el que hubo un pequeño accidente que no consiguió eclipsar a la celebrity.

No fue el programa de Carmen Borrego el único en el que la vimos cantar, ya que, también, interpretó uno de sus temas más conocidos en el espacio ‘Dolce Vita’ de Santi Acosta, 'He comprado un hombre en el mercado', y sacó una sonrisa a los colaboradores con su particular sentido del humor.