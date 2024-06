La madre de Carmen Borrego empezó a subir la complicación de las preguntas y se lanzó a interrogarle por lo que le pedía al año nuevo: “Me gustaría que Papá Noel me trajera una película” , dijo Mar Flores, que quería continuar con su carrera de actriz.

Fue entonces cuando María Teresa Campos le soltó una ligera pulla: “¿Prefieres una película o una boda?” . Una cuestión a la que la modelo respondió: “Para casarse siempre hay tiempo. Cuando quieres a la persona con la que estás, no hace falta casarte ni amarrarlo porque no se te va a ir”, declaró.

“El lugar principal. Él es lo más bonito que tengo en mi vida, es el que me ha dado la fuerza para seguir adelante en los momentos más difíciles. Gracias a él, pude hacer la película. Es mi amor. Si me estás viendo, te mando un beso”, afirmó.

Carlo Costanzia era el gran amor en la vida de Mar Flores en 1998, pero no el único, ya que la modelo tenía una relación con Cayetano Martínez de Irujo, del que habló maravillas: “Lo importante no es que sea el más guapo, sino que es una bellísima persona y a mí me ha enamorado por eso”, aseguró.