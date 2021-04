Rosario Mohedano era colaboradora en el programa 'A tu lado' en 2004

La hija de Rosa Benito protagonizó un duro enfrentamiento con Jose Mª Franco

Rosario Mohedano explicó la razón por la que se dejó de hablar con Rocío Carrasco

Rosario Mohedano lleva varios años apartada de los medios de comunicación y está muy centrada en su carrera musical. Algo muy distinto a lo que ocurría a principios de los 2000, cuando era colaboradora en Telecinco y una de las portavoces oficiales de su familia.

En 2004, la hija de Rosa Benito tenía su espacio fijo en el saloncito de ‘A tu lado’ y repasaba a diario todas las noticias que afectaban al clan Mohedano Jurado. Tuvo tardes difíciles y una de las peores fue la que vivió en el mes de octubre de aquel año, cuando protagonizó su cara a cara más tenso.

Se enfrentó a José María Franco, el exchofer de la familia, y tuvo que aclarar cómo era su relación con Rocío Carrasco y por qué, durante un tiempo, dejaron de hablarse. Según ella, uno de los principales motivos fue la aparición en sus vidas de Fidel Albiac.

El momento más tenso de Rosario Mohedano en ‘A tu lado’

José María Franco cuestionó el papel de la hija de Rosa Benito en televisión nada más verla y fue muy duro con ella: “Tú no te hablas con tu familia y no sé qué haces aquí. Eres un florero (…) No te hablas ni con Rocío ni con Fidel. No os podíais ni ver”, declaró el chofer.

Rosario Mohedano no podía creerse lo que estaba oyendo y a punto estuvieron de salírsele los ojos de las cuencas. Mientras ella ponía cara de asombro, el conductor continuó exponiendo la información que él conocía y el principal motivo por el que las primas no se hablaban.

“Tu prima, Rocío Carrasco, no te hablaba porque fuiste a decirle que Antonio David Flores te había metido mano. Eso me lo has contado tú”, declaró Franco. Rosario Mohedano, muy impactada, no dudó en negarlo todo: “Yo con mi familia me llevo muy bien”, declaró.

La hija de Rosa Benito aseguró que era “una locura” lo que había dicho José María Franco y que era “mentira” que ella dijese que Antonio David Flores se había sobrepasado con ella. Fue entonces cuando la sobrina de La Más Grande decidió romper su silencio.

Rocío Carrasco y Rosario Mohedano se dejaron de hablar

Harta de las acusaciones del conductor de la familia, Rosario Mohedano decidió hablar alto y claro y contar el motivo por el que estuvo un tiempo sin hablarse con su prima, Rocío Carrasco, aclarando que ya estaba todo solucionado y que tenían “muy buena relación”.

“Yo discutí con ella al principio de salir con Fidel. Ella me preguntó que qué me parecía su novio y yo le dije que lo que sabía de él no era bueno”, explicó Rosario Mohedano en ‘A tu lado’. La hija de Rosa Benito aseguró que estuvieron dos o tres meses sin hablarse por aquello.

“Yo le dije que si no me gustaba para Rocío Mestre, no me gustaba para ella. Ella se lo contó a Fidel y él, como vio que yo podía dar algo de mal en su relación, Rocío se apartó”, fue la explicación que Rosario Mohedano dio a un distanciamiento en el pasado con su prima.

Ella seguía afirmando que, en 2004, la relación con Rocío Carrasco ya era buena y que habían dejado atrás los problemas del pasado. Fue entonces cuando José María Franco decidió lanzarle otro dardo a ella y a su madre, Rosa Benito.

“¿Quién vio a Antonio David Flores con Sonsoles? Tú fuiste a decírselo a tu madre. Entre tú, tu madre y Cristina Blanco fuisteis los que enredasteis a tu tía y a tu prima”, declaró Franco en su enfrentamiento más tenso en ‘A tu lado’ con Rosario Mohedano.