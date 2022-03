Al enterarse de que iba a recibir ese tremendo privilegio, María Patiño no pudo contener su alegría y se mostró de lo más sorprendida: “Dios mío, qué fuerte. Me parece fantástico, pero ¿eso no lo quitáis mañana?”, dijo la colaboradora al ver una cortina negra que mantenía en secreto el contenido de su fotografía.