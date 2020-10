Ambas crearon un vínculo de lo más fuerte durante el tiempo que duró su reinado y dejaron claro en más de una ocasión que, aunque no encontraran el amor, siempre se iban a tener la una a la otra. ¡Recordamos su momento más emotivo en el dating show!

El momento más emotivo de Steisy y Ruth en 'MyHyV'

“Es una persona que engancha, de lo buena que es… y que me la quiten ahora”, dijo Ruth al enterarse de que el trono de su amiga llegaba a su fin tras más de un año. Steisy, al ver a su compañera tan emocionada, no pudo evitar decirle unas palabras de lo más cariñosas: “Yo nunca me voy a ir, siempre voy a estar a tu lado”.