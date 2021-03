El día que Rafa Mora decidió pretender a Tamara Gorro

Ella tenía claro que quería conocerlo y él, también: “Considero que es una chica muy transparente y que tiene un gran carisma y personalidad. Me siento afortunado de que me haya pedido y estoy muy contento”, declaró Rafa Mora: “Solo hay que tener ojos en la cara para ver que, físicamente, es un portento y su personalidad envuelve”.

Tamara Gorro eligió a Rafa Mora en una espectacular final

“Mis sentimientos no han cambiado, se van intensificando y he tomado una decisión”, dijo el tronista. “Me gustaría dirigirme a la cámara y decirle a todas las solteras de España que me entendáis y me disculpéis pero yo ya he encontrado a mi princesa”.