10 años del trono de Toño en 'MyH': se reencontró con su ex y 'robó' una pretendienta a Rafa Mora

De pretendiente finalista, a tronista

Una ex derrumbada

Fue precisamente esta última la que no pudo aguantar la presión de ver a su ex en el trono. Es cierto que ella no lo había elegido en su final, pero, aun así, seguía teniendo sentimientos por él y no había conseguido pasar página. “Me duele que pueda encontrar el amor”, aseguró Jenny, que no pudo ocultar que aquella situación le superaba.