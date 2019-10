La Veneno lanzó un dardo a Rafa Mora nada más volver de su luna de miel en Rumanía

Según contó en de octubre de 2009 en su entrevista, lo que pretendía ser un viaje idílico en familia se convirtió en un auténtico “sufrimiento” para La Veneno. “Yo me levantaba por las mañanas con diarrea y por la noche me acostaba con un cólico”, explicó. Aunque, como ella acostumbraba, quiso quitar hierro al asunto contando una anécdota: “Cuando la abuela me veía vomitar, me decía que estaba embarazada de dos lunas (…) pensaban que era una mujer de verdad”.