Conoce cómo la vacunación materna puede ayudar a proteger a los recién nacidos en sus primeros meses de vida

31 de agosto. Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada. La vacunación es una de las mejores herramientas para ayudar a prevenir algunas enfermedades infecciosas y es una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia1. De hecho, hoy en día las vacunas evitan entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año en todo el mundo2. En este artículo colaborativo con Pfizer se conocerá cómo las vacunas son capaces de proteger a los recién nacidos hasta los seis primeros meses de vida.

Es fundamental que los niños y adolescentes reciban todas las vacunas que les correspondan según su edad y calendario de vacunación. Sin embargo, la vacunación es importante a lo largo de toda la vida, no acaba en la infancia. Y es que los adultos también necesitan estar protegidos frente a enfermedades como tétanos, difteria, sarampión, varicela, neumococo, gripe o rubéola, que a veces pueden llegar a ser más graves que en la infancia1.

Además, es importante vacunarse en situaciones especiales. Por ejemplo, si se padecen ciertas enfermedades crónicas (diabetes, asma, obesidad, etc.), si en el desarrollo de una profesión se tiene contacto con personas más vulnerables a ciertas enfermedades infecciosas, antes de viajar a otros países, o si se está embarazada1.

La vacunación durante la gestación puede provocar dudas y preocupación en la mujer, sus familiares y también entre los profesionales sanitarios. Por estos motivos, en algunas ocasiones no se vacuna a la embarazada y se desaprovechan oportunidades para ayudar a proteger a la madre, al feto y al futuro recién nacido frente a enfermedades potencialmente graves3.

A pesar de las dudas que puedan surgir respecto a la inmunización materna, conviene destacar que la vacunación de la mujer en el embarazo ofrece una triple protección tanto para la gestante como para el feto y el futuro bebé. Así, protegería a la embarazada, ya que durante la gestación se producen cambios en el organismo que pueden aumentar la susceptibilidad y la gravedad de algunas enfermedades, protegería al feto de enfermedades prevenibles por vacunación que pueden afectar a su desarrollo y, por último, protegería al futuro recién nacido, gracias al paso de los anticuerpos maternos a través de la placenta, que dan defensas frente a enfermedades que podrían llegar a ser muy graves en los primeros meses de vida3.

¿Cómo una embarazada transfiere inmunidad a su bebé en desarrollo?

La transferencia materno fetal de anticuerpos es uno de los procesos más asombrosos que realiza el cuerpo de una mujer para ayudar a su bebé a desarrollarse tras el nacimiento. Se trata, asimismo, de un método de prevención que permite a la mujer embarazada transmitir al feto anticuerpos específicos frente a una enfermedad en el tercer trimestre de embarazo y, de este modo, ayuda al bebé a tener una protección adicional durante sus primeros meses de vida, aquellos en los que es más vulnerable4.

Cómo funciona el proceso de inmunización materna:

La mujer embarazada recibe una vacuna frente a un microorganismo que produce una enfermedad específica. Su sistema inmune aumenta sus niveles o desarrolla anticuerpos como respuesta a la vacuna5. Estos anticuerpos, conocidos como inmunoglobulina G (IgG), son la única clase de anticuerpos que puede atravesar la placenta en niveles significativos6. Los anticuerpos viajan a través del torrente sanguíneo materno hasta la placenta7. Una molécula facilitadora, el receptor neonatal Fc (FcRn), se une a la inmunoglobulina G y la impulsa a través de la placenta hasta el torrente sanguíneo del feto7. El feto recibe los anticuerpos, que circulan por su torrente sanguíneo y están listos para protegerlo desde el nacimiento y durante sus primeros meses de vida7. La presencia de niveles suficientes de anticuerpos puede durar hasta 6 meses en el recién nacido, protegiéndolo cuando es más vulnerable8.

Vacunas recomendadas en el embarazo

Consulte con su profesional sanitario para ver las vacunas actualmente disponibles.

