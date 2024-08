Contenido elaborado con la colaboración de Pfizer

31 de agosto. Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada. Cuando hablamos de vacunas o vacunación, solemos pensar que es un proceso o hábito que tiene lugar solamente en la infancia, dirigido a los bebés y niños pequeños, que necesitan proteger mediante la vacunación su sistema inmune, que todavía es inmaduro, frente a virus y otros agentes externos.

Sin embargo, la vacunación es un acto preventivo que debe entenderse también como un hábito de vida saludable no solo en la infancia, sino en todas las etapas de la vida y, en este sentido, las mujeres embarazadas también son un colectivo que debe tener al día su calendario de vacunación para protegerse tanto a ellas mismas como al futuro bebé. Por ello, en este contenido en colaboración con Pfizer se descubrirá el funcionamiento de la inmunización materna.

¿Qué es la inmunización materna?

La inmunización materna es una estrategia altamente eficiente para proteger a la madre, al feto y al lactante de determinadas infecciones1. En el caso de los neonatos, la inmunización materna le protege en el período posnatal temprano, cuando el riesgo de infecciones es mayor1.

¿Por qué es importante vacunar a las embarazadas?

La vacunación materna representa una oportunidad excepcional para ayudar a proteger tanto a la mujer embarazada como al feto y al recién nacido en los primeros meses de vida2. Durante la gestación se producen cambios en el organismo que pueden aumentar la susceptibilidad y la gravedad de algunas enfermedades, como, por ejemplo, la gripe3. Asimismo, la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) puede multiplicar por siete el riesgo de muerte y las probabilidades de ingreso en cuidados intensivos en embarazadas4.

Las mujeres gestantes también deben administrarse la vacuna frente a la dTpa (difteria, tétanos y tosferina), con el objetivo de ayudar a proteger al recién nacido y lactante en sus primeros meses de vida frente a esta enfermedad, que puede llegar a ser muy grave y causar incluso fallecimientos en ese grupo de edad5.

Por todas estas y otras razones, la vacunación en el embarazo resulta fundamental; no solo para la gestante sino también, como hemos visto, para el recién nacido.

¿Cómo la inmunización materna ayuda a proteger a los recién nacidos?

Para transferir la inmunidad protectora a su bebé, una mujer embarazada necesita haber adquirido anticuerpos específicos contra la enfermedad por una exposición previa a un patógeno, como un virus o una bacteria, o a través de la vacunación6.

Mediante la vacunación, la mujer embarazada transmite al feto anticuerpos específicos frente a una enfermedad. Así, puede ayudar al bebé a tener una protección adicional durante sus primeros meses de vida.

Descubre cómo funciona:

La mujer recibe una vacuna frente a un microorganismo que produce una enfermedad específica

frente a un microorganismo que produce una enfermedad específica El sistema inmune de la mujer aumenta sus niveles o desarrolla anticuerpos como respuesta a la vacuna 7

o desarrolla anticuerpos como respuesta a la vacuna Estos anticuerpos viajan a través del torrente sanguíneo materno hasta la placenta 8 .

materno hasta la . Una molécula, el ' receptor neonatal Fc ' (FcRn), ayuda a impulsar los anticuerpos a través de la placenta hasta el torrente sanguíneo del feto 8 .

' (FcRn), ayuda a impulsar los anticuerpos a través de la placenta hasta el torrente sanguíneo del feto . Los anticuerpos circulan por el torrente sanguíneo del feto y están listos para protegerlo desde el nacimiento y durante sus primeros meses de vida8, protegiéndolo cuando es más vulnerable9.

En resumen, es importante nacer protegido y, en este sentido, la protección indirecta al lactante mediante los anticuerpos que pasan de la madre al feto a través de la placenta cuando vacunamos a las mujeres embarazadas, reduce la vulnerabilidad del bebé desde el momento del nacimiento11.

Referencias:

1. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Manual de inmunizaciones: aspectos inmunológicos de la vacunación maternal. https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/manual-de-inmunizaciones-inmunologia-vacunacion-maternal#:~:text=La%20inmunizaci%C3%B3n%20maternal%20es%20una,placenta%20y%20la%20leche%20materna.

2. García Gestoso Marisa, Onis Gonzalez Estibaliz*, Alfayate Miguélez Santiago. Grupo de Trabajo de Patología Infecciosa de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). *Autor externo. Abril 2022. Vacunación en la embarazada. https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/2022_04_02_vacunacion_en_la_embarazada.pdf#:~:text=En%20Espa%C3%B1a%20el%20Consejo%20Interterritorial,en%20cualquier%20momento%20del%20embarazo.

3. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Embarazo y vacunas. https://vacunasaep.org/familias/embarazo-y-vacunas

4. Emily R Smith et al. “Adverse maternal, fetal, and newborn outcomes among pregnant women with SARS-CoV-2 infection: an individual participant data meta-analysis”. BMJ Global Health (enero,2023)

5. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). Vacunación en el embarazo: recomendaciones del CAV-AEP y de la SEGO. https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/embarazo-vacunacion-consenso-CAV-AEP-SEGO

6. Vacunación durante el embarazo. Pfizer.es. https://www.pfizer.es/salud/salud-de-la-mujer/vacunaci%C3%B3n-durante-el-embarazo

7. Leuridan E, Nunes M, Jones C, editores. Maternal Immunization. San Diego, CA, Estados Unidos de América: Academic Press; 2019.

8. Faucette A, et al. Immunization of pregnant women: Future of early infant protection. Hum Vaccin Immunother. 2015;11(11):2549-2555. doi:10.1080/21645515.2015.1070984

9. Breastfeeding Benefits Both Baby and Mom. Centers for Disease Control and Prevention. Updated July 27, 2021. Accessed March 9, 2023. https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/breastfeeding-benefits/index.html

10. Calendario común de Vacunaciones e Inmunizaciones a lo largo de toda la vida 2024. Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud. Febrero 2024. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/programasDeVacunacion/embarazadas/mujeres/docs/Mujeres_edad_fertil_embarazadas_puerperio.pdf